Femminicidio a Trapani | donna uccisa a coltellate | fermato il marito

Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Neanche alla vigilia di Natale si ferma la violenza contro le donne. L'ennesimoha avuto luogo oggi a Marinella di Selinunte , frazione marinara di Castelvetrano, in provincia di. La vittima si chiama Maria Amatuzzo, 29 anni , trovata morta nella su ...Ennesimo caso diin Sicilia. Maria Amatuzzo, 29 anni, è stata uccisa dal marito. Il tragico delitto a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di. L'uomo, Ernesto Favara, 63 ... Femminicidio a Trapani, 63enne uccide la giovane la moglie a coltellate nel quartiere dei pescatori Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte. L’omicidio è successo questo pomeriggio in via Cassiopea nella borgata marinara ...Vicino Trapani un nuovo femminicidio: un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Il delitto a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Il delitto è avvenuto nella loro ...