Calcio | Guardiola | ' Phillips tornato sovrappeso dal Mondiale | non è nelle condizioni di giocare'

(Di sabato 24 dicembre 2022) Manchester, 24 dic. -(Adnkronos) - "Non è infortunato, èdal. Non so perché, ma non è arrivatodi fare allenamenti e. Quando sarà pronto giocherà, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo tanto bisogno di lui". L'allenatore del Manchester City Pepspiega così l'assenza di Kalvinnel match con il Liverpool di Coppa di Lega.

Eurosport IT

Attualmente il Brentford è decimo in classifica e nell'ultima partita prima della sosta aveva battuto 2 - 1 il Manchester City di. . 24 dicembre 2022Che è più un sogno che un obiettivo concreto: quello è la qualificazione in Champions League dopo anni in cui la squadra con Mikel Arteta, allievo di, ha sempre espresso un bel, ha ... Carabao Cup, Manchester City-Liverpool: pennellata di De Bruyne e incornata di Aké: Guardiola impazzisce in panchina! Pep Guardiola ha svelato il motivo per cui ha fatto fuori Kalvin Phillips dalla sfida tra Manchester City e Liverpool: è tornato in condizioni ...Manchester, 24 dic. - (Adnkronos) – “Non è infortunato, è tornato dal Mondiale sovrappeso. Non so perché, ma non è arrivato nelle condizioni di fare allenamenti e giocare. Quando sarà pronto giocherà, ...