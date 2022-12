Uomini e Donne | coppia del Trono over si è lasciata | l’annuncio social

(Di venerdì 23 dicembre 2022) E’ finita dopo nove mesi la storia tra Diego Tavani e Aneta Buchtova, protagonisti deldi, dove si scelsero lo scorso maggio. L’ex Cavaliere, che dapprima aveva frequentato Ida Platano, decise di intraprendere una relazione serie con l’imprenditrice romana, della quale disse: “Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscito fuori il fuoco. Ora c’è la sensazione di voler andare avanti, è tutto così perfetto“. Purtroppo, però, tra i due non ha funzionato. Ad annunciarlo, l’ex Dama attraverso una Instagram story: Ciao a tutti, visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato lui a decidere di chiudere la ...

