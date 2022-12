Un Natale senza candidato per Conte | in Lazio il M5s è in allarme

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il nome c’è, ma non si vede. O meglio: non si sente. Pronunciarlo è vietato. Strarordinaria strategia di marketing politico? “Macchè, la verità è che non trovano nessuno disposto a spendere il suo nome per una missione suicida”, ammettono persino alcuni grillini di Roma e delche dalla partita sono stati completamente esautorati. “E’ una situazione snervante anche per noi, gestiscono tuttoe i suoi fedelissimi a noi non arriva nulla”. E però Paola Taverna ai dirigenti di Sinistra italiana e agli esponenti del coordinamento 2050 di Stefano Fassina e Loredana De Petris, le due forze politiche che hanno scelto di correre incon i grillini, ancora oggi garantiva: “La candidata governtatrice per ilc’è, ma aspettiamo ancora per presentarla”. Un’affermazione troppo sfacciata per essere creduta. Il ...