(Di venerdì 23 dicembre 2022) La citta' orientale dell'die' statada due. Non sono state segnalate vittime, secondo le autorita' regionali ucraine, che affermano che l'esplosione ha ...

Agenzia ANSA

La citta' orientale dell'die' stata colpita da due razzi russi. Non sono state segnalate vittime, secondo le autorita' regionali ucraine, che affermano che l'esplosione ha danneggiato 12 condomini e tre ......e Chasiv Yar, si contano anche due vittime civili. Intanto l'Associated press aggiunge un capitolo all'orrore e dà notizia di 10mila nuove tombe di fortuna nella cittàdi ... Ucraina, Kramatorsk colpita da due razzi russi - Mondo La citta' orientale dell'Ucraina di Kramatorsk e' stata colpita da due razzi russi. Non sono state segnalate vittime, secondo le autorita' ...Il reportage. Con il soldato semplice Oleksiy che racconta i combattimenti ravvicinati nella città. Il Cremlino deve vincere qui per dimostrare al ...