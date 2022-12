Tommaso Zorzi contro l’ex fidanzato Stanzani | «Se tu mi scrivi una cattiveria…» | è guerra tra ex?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La storia fraha fatto sognare i loro fan, ma di recente – come abbiamo appreso – è finita. Nessuno dei due diretti interessati ha mai svelato i motivi per cui si sono allontanati, anche se di recenteballerino di Amici ha lanciato una frecciatina al vincitore del GF...

A quanto pare non si placano le polemiche tra i due exStanzani e: dopo l'ultima frecciatina sui social da parte del ballerino di Amici , l'ex gieffino ha deciso di rispondere a muso duro.contro l'exStanzani: "Vedo che c'è un ...Cosa ne pensa, dunque, Tommazosu certi bulletti del web e quindi anche sulla posizione di Stanzani Ecco le sue dichiarazioni:, insomma, ha tenuto a sottolineare che quanto più ... Gf Vip, Tommaso Zorzi risponde alle dichiarazioni di Tommaso Stanzani L'ex gieffino Tommaso Zorzi e il ballerino di Amici Tommaso Stanzani si sono lasciati da qualche mese, ma non mancano le frecciatine sui social. All'ultima lanciata da Stanzani, Zorzi ha deciso di ris ...