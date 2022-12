Tempesta d' inverno | a New York in arrivo lo ' snowmaggedon' Forse il Natale più freddo da 40 anni

Agenzia ANSA

Allerta meteo in America. New York dichiara lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo di pesanti tempeste invernali nelle prossime ore: 'bomb cyclone' o 'snowmaggedon' le chiamano i media ...Lainvernale e il freddo attesi negli Stati Uniti sono pericolosi, ha detto ieri il presidente americano Joe Biden, che ha esortato tutti a seguire le indicazioni: " Questo non è un giorno ... Usa: tempesta d'inverno, New York dichiara stato d'emergenza - Ultima Ora In arrivo nelle prossime ore a New York e in altri Paesi degli USA pesanti tempeste invernali: tra alluvioni e inondazioni, si toccheranno punte di -57° ...E’ previsto un pericolo imminente per i trasporti pubblici, i servizi di pubblica utilità, la sanità pubblica e i sistemi di pubblica sicurezza in tutto lo Stato. La decisione del governatore per un p ...