Selvaggia Lucarelli sugli altri giudici di Ballando | “Mi hanno deluso | Lorenzo è stato il mezzo per colpire me”

(Di venerdì 23 dicembre 2022)contro gli atridicon le Stellenon nasconde la sua delusione nei confronti deglidicon le Stelle, la cui ultima puntata va in onda questa sera, venerdì 23 dicembre, su Rai 1. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, infatti, oltre a definire “catastrofica” l’edizione di quest’anno dal punto di vista umano, ha parlato anche del trattamento che leriservato gligiurati della trasmissione. A deludere la giornalista èsoprattutto il trattamento riservato nei confronti del suo compagno,Biagiarelli, che ha partecipato al programma in veste di concorrente. “Dopo sette ...

Il Fatto Quotidiano

Non solo tra i concorrenti e i giudici, ma anche internamente alla giuria che, dopo anni di complicità, si è trovata divisa ma compatta contro. Lo show di Rai Uno sta volgendo al ...A decidere chi alzerà la coppa sarà la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith,e Guillermo Mariotto, ma come sempre il giudizio finale spetterà al ... Selvaggia Lucarelli a FqMagazine: “‘Ballando con le Stelle’ Andata via la Bruzzone, era… Selvaggia Lucarelli lascerà Ballando con le Stelle La giornalista si è sfogata sui social in merito al programma di Milly Carlucci.É arrivato il giorno della finale di Ballando con le Stelle. Stasera in tv, su Rai 1, Milly Carlucci decreterà il vincitore della diciassetesima edizione del talent di danza che ...