‘Segreto gate’ | “la denuncio per diffamazione” | è guerra tra Antonino Spinalbese e Oriana al Gf Vip 7

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ormai ètra i due vipponi al Grande Fratello Vip 7:ha sbottato e affermato che vuole denunciareMarzoli perNella casa più spiata d’Italia ètraMarzoli che ha rivelato di conoscere un segreto su Belen Rodriguez in più occasioni. Una in puntata lunedì scorso e l’altra ieri sera, come ha svelato Daniele Dal Moro ache è andato su tutte le furie. A proposito delha detto: “Sì lui mi ha parlato sotto le coperte e nel cortiletto, si è levato il microfono. Ma devo dirlo? Alfonso è meglio che non lo dico. Mi ha detto con chi è andato ...