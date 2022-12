ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Senza Categoria", "item": "https://www.itasportpress.it/senza - categoria/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "......salienti di- Dinamo Dresda 2 - 2. L'amichevole con i tedeschi non sorride alla squadra di Stankovic che si fa pareggiare nei minuti finali. 2 - 2 grazie ai gol di Trimboli (5 ) e... Sampdoria, Montevago show nell’ultima amichevole del ritiro in Turchia Via Giuseppe Giacosa n. 38 - 10125 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini e dei testi sono riser ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...