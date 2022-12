Putin | Il conflitto prima finisce | meglio e'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) "Il nostro obiettivo non e' far girare questo volano delmilitare, ma, al contrario, porre fine a questa guerra. Ci stiamo battendo per questo e continueremo a lottare per questo, stiamo ...

Agenzia ANSA

"Il nostro obiettivo non è far girare questo volano delmilitare, ma, al contrario, porre fine a questa guerra, stiamo mirando a questo e continueremo a mirare a questo". dichiara il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in tuta mimetica militare – al Congresso Usa – ha detto: "Il vostro denaro non è beneficienza, state investendo in democrazia"