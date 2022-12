Paola Caruso su Instagram | ““Una disgrazia per mio figlio Cosa è successo…”

TGCOM

Leggi anche >torna sui social dopo un mese: 'Mio figlio non sta bene è un momento delicato' Il ricordo Fabiola racconta come è nato il loro amore, il grande legame familiare e il forte ...Leggi anche >torna sui social dopo un mese: 'Mio figlio non sta bene è un momento delicato' La giornalista mostra un lungo video che commenta in un altrettanto lungo post in cui ha ... Paola Caruso sparisce dai social: “Una disgrazia capitata a mio figlio, cose gravissime” È ormai un mese che Paola Caruso non si fa vedere sui social. Il suo ultimo post la ritrae in vacanza Sharm el-Sheikh, poi da lì il silenzio, cosa che ha fatto subito preoccupare i suoi follower. Ora ...Che malattia ha il figlio di Paola Caruso La showgirl è preoccupatissima per la salute di Michele. Cosa è successo