Natale a Città della Scienza | gli eventi dall’8 dicembre all’8 gennaio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I tanti laboratori che avranno luogo anel fine settimana, avranno per tema ile le sue tradizioni.20222023vestirà i colori delcon tante attività per tutti i visitatori! I tanti laboratori nel fine settimana del museo interattivo, avranno per tema

SiViaggia

Persaranno in viaggio in 17.000.000, vale a dire più di 1 italiano su 4. Tra le destinazioni vincono montagna e agriturismo, seguono led'arte e le destinazioni termali. Mentre una ...Turismo delle feste al via: per il weekend lungo die Santo Stefano, tra il 24 ed il 26 dicembre , sono attese 3,6 milioni di presenze turistiche ...5%), che in alcuned'arte sono tornate ... Il Natale a Milano fa tornare bambini