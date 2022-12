Micol Incorvaia scoppia in lacrime | tutto l’amore di Edoardo Tavassi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Quanto amore traed: sono loro la coppia del GF Vip che piace sempre di più al pubblico, la coppia vera e mai eccessiva.edsono nel van,in, piange senza dire nulla al suo fidanzato.cerca con infinita dolcezza di capire cosa la turba, cosa la rattrista ma lanon vuole spiegare, sa che tra 5 minuti le sarà passato dele non ha bisogno di altro che di restare lì con lui in silenzio attenendo un po’ di tempo. I toni sono così dolci,con quel momento di sconforto,che si agita un po’ perché vorrebbe ...

... la modella di origini marocchine si è scagliata poi contro laed Oriana Marzoli . Queste ... Stamani ho beccatoche sparlava di me e poi te Oriana che dici cattiverie in confessionale'. ...... forzando la mano con una terribile discussione contro Patrizia Rossetti , ammonimenti e rimproveri senza capo né coda ae offese a Oriana Marzoli. Insomma, Dana è incontenibile e ...Gf Vip ultime news – Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non si nascondono più: la vippona ha ceduto alle avance di Tavassi, scambiandosi dei baci con lui. I due hanno persino dormito insieme e, ...Micol Incorvaia, mentre era nel van insieme a Edoardo Tavassi, ha avuto un momento di sconforto. La concorrente del Grande Fratello Vip è scoppiata a piangere. Edoardo ha provato a capire che cosa le ...