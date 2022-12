Meteo | Lombardia | Natale con nuvole e qualche pioggia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Milano, 23 dic. (Adnkronos) - Fino all'inizio della prossima settimana la presenza di un'area di alta pressione sul Mediterraneo, in graduale espansione su parte dell'Europa, mantiene giornate per lo più stabili sulla. Lo rende noto l'ARpa nel suo bollettinoregionale. Domani 24 dicembre cielo velato o poco nuvoloso dal pomeriggio-sera. Su Pianura e Appennino molto nuvoloso o nuvoloso, in particolare per nubi basse e foschie persistenti per gran parte della giornata. Precipitazioni assenti, salvo fino al mattino deboli nevicate sulle Alpi di confine. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 8 e 12 gradi. Foschie o locali banchi di nebbia in pianura. Acielo molto nuvoloso o coperto, possibile pioviggine sparsa o deboli piogge isolate dal pomeriggio sui settori ...