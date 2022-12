Meloni | “18App viene sostituita e migliorata introducendo due nuove misure”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA – “due, separate ma cumulabili: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. La prima riguarda un bonus per i diciottenni le cui famiglie hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro, e l’altra prevede un bonus di 500 euro per chi conseguirà il diploma di istruzione secondaria superiore con una votazione di 100 centesimi. Inoltre verranno rafforzati anche i meccanismi anti-truffa”. Lo afferma sul suo canale Telegram la presidente del consiglio, Giorgia, aggiungendo: “Con questediamo valore al merito e mettiamo in campo un sistema equo per rendere più accessibile la cultura ai giovani”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia Nova

