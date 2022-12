Melito | sola e digiuna da 3 giorni | gara di solidarietà per Assunta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non è rimasto inascoltato il grido d’aiuto della signora, 63enne di, che questa mattina ha telefonato ai Carabinieri dicendo di essereda 3. Dopo che i militari dell’arma l’hanno accompagnata in ospedale per una visita di routine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I carabinieri della tenenza dici hanno messo poco a comprendere la delicatezza di quelle parole. Hanno raggiunto la donna e scoperto una realtà ancora più difficile. Era, vedova da tempo,...Una chiamata di aiuto al 112 , diversa dal solito. Disperata e velata da quel senso di contegno di chi non ha denaro ma dignità da vendere. Siamo ae una 63enne del posto ha composto il numero di emergenza, pensando che solo i Carabinieri potessero sanare quella solitudine che ora, durante le festività natalizie, assume un peso ancora ... 'Non mangio da tre giorni, sono sola'. Carabinieri in aiuto di una ... La donna di 63 anni del posto, ha chiamato il 112 in cerca di un po' di calore, raccontando il suo stato di indigenza. “Non mangio da tre giorni, sono sola”, la chiamata giunta al 112 di Melito, in pr ...Vedova e senza un soldo, con un figlio lontano non solo geograficamente. I militari sono intervenuti per sostenerla anche emotivamente.