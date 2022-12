Liverpool | pronto il doppio assalto a Enzo Fernandez e Amrabat

Fiorentina.it

Comincia da Birmingham la rincorsa delalla zona Champions League, ora distante 7 punti. ... Ecco allora la chance per Nketiaha non far rimpiangere il brasiliano: la sua rete si gioca ...... è completamente sparito dai radar; dall'altro Origi, il belga preso dal, tra infortuni e ...a vestirsi di rossonero nella seconda parte di stagione. Amrabat, il Liverpool pronto alla super offerta. Commisso non vorrebbe cederlo, ma… Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tutti pazzi per i campioni del mondo dell'Argentina, nonostante l'aumento delle loro quotazioni di mercato. Così mentre prende sempre più corpo ...