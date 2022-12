(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ogni anno quando arrivasi va alla ricerca del regalo perfetto che possa far felici i propri cari cercando di non essere scontati. Un dono che di sicuro è sempre appezzato e allo stesso tempo sostenibile è la pianta di...

Today.it

...di Coldiretti Abruzzo " un lavoro antico e prezioso che trova riconoscimento nella maggioranza delle case degli italiani che durante le festività sono colorate e profumate datipici ......di Coldiretti Abruzzo - un lavoro antico e prezioso che trova riconoscimento nella maggioranza delle case degli italiani che durante le festività sono colorate e profumate datipici ... Le piante e i fiori perfetti da regalare e regalarsi a Natale Roma, 22 dic. (Labitalia) - Lazienda danese SproutWorld, produttrice delle uniche matite piantabili al mondo, lancia il regalo più virtuoso che ci sia per Natale: una matita che diventa albero. Se Sp ...Il 13 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso il negozio Fiori all’Occhiello in Via Adige 6 a Milano, si terranno i festeggiamenti per il 1° anniversario del negozio dedicato al verde, curato da giov ...