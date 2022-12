La mossa di Nardella che punta a rilanciare l' alleanza tra Pd e 5 Stelle

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una sottile linea unisce Roma con Milano e Firenze. Un fil rouge, punto di partenza per ricucire rapporti diventati logori, per creare una nuova, considerata l'unica arma in grado di colmare l'attuale, enorme distanza, in termini di consensi, dal centrodestra. Il sindaco di Firenze, Darioha deciso l'assunzione dell'avvocato trentenne Andrea Benvenuti. Precisiamo subito che si tratta di una procedura del tutto regolare, un contratto di lavoro regolato dall'articolo 90 con una determina (nello specifico, una nota del sindaco) numero di protocollo numero 393122 del 21 novembre scorso. Benvenuti, che ha un curriculum di primo ordine, inattaccabile da qualsiasi punto di vista, diventerà un “collaboratore da assegnare all'Ufficio Relazioni politico istituzionali con compito di supporto al responsabile nelle relazioni con altri enti ...

