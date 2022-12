Giallo a Roma | 20enne rapito in un locale della movida | in corso le ricerche

Quotidiano del Sud

Un ragazzo è stato prelevato questa notte da alcune persone, mentre si trovava all'esterno di un locale di Ponte Milvio, a. Sono in corso le indagini per rintracciare il giovane e per capire in che ambito è maturata l'azione. Per i testimoni, ascoltati dalla Polizia, si tratta di un rapimento. Secondo quanto ......della movida diNord, sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponte Milvio che assieme agli investigatori ancora non hanno fatto sapere nulla sul caso, un vero e proprioDa quanto si apprende i familiari del ragazzo, residenti nella zona di San Basilio, avrebbero precedenti per droga.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...