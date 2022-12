FTX | arrivano le prime confessioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dopo essere salito agli onori della cronaca, il collasso di FTX sbarca nelle aule dei tribunali americani. Caroline Ellison, già CEO di Alameda Research, soprannominata “Lady Crypto” dagli addetti ai lavori, avrebbe cominciato a parlare. La società di trading di cui era a capo faceva infatti parte del gruppo FTX. L’ufficio del Procuratore generale del Southern District of New York (SDNY) non solo ha annunciato che la donna ha iniziato a collaborare, ma anche che si sarebbe dichiarata colpevole, patteggiando una condanna potenziale a oltre 110 anni di carcere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

