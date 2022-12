Ex Ilva | tensione in consiglio di fabbrica | gli operai bloccano la statale De Palma Fiom | “Contesto difficile | Meloni intervenga”

(Di venerdì 23 dicembre 2022)altissima aldidello stabilimento siderurgico exdi Taranto organizzato da, Uilm e Usb per fare il punto sulla vertenza. Alcune decine di lavoratori hanno occupato la7 in corrispondenza della direzione aziendale. Ci sono stati scontri tra vigilanti e lavoratori che hanno coinvolto anche rappresentanti sindacali con il lancio di fumogeni, urla e spintoni. Durante il parapiglla Francesco Rizzo dell’esecutivo confederale Usb è caduto per terra, riportando traumi alle costole. Il sindacalista ha poi accusato un malore ed è stato portato in ospedale. “Il comportamento della proprietà e della direzione aziendale e la mancanza di un ruolo di garanzia del governo sta determinando una escalation di tensioni, come sta accadendo oggi a Taranto, di ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... oltre ai condomini, a rischio c'erano anche grandi clienti del calibro dell'ex -, già oberata ...fermasse una valanga di distacchi del gas per 'l'eccezionale e persistente situazione di...Scontri No GreenPass,Lamorgese - Meloni al question time: "Nessun arresto per... Sul ... Ex, condannati Fabio e Nicola Riva. Tre anni anche a Vendola Ventidue e venti anni ai due ex ... Taranto, disordini nel Consiglio di fabbrica dell'ex-Ilva. Tensione altissima, occupata la Statale 7. I sindacati: «Meloni intervenga per frenare tensioni» Tensione altissima al consiglio di fabbrica dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto organizzato da Fiom, Uilm e Usb per fare il punto sulla vertenza. (ANSA) ...Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Usb Taranto ci sarebbe stata "un'azione violenta ai danni di Rizzo da parte degli uomini di vigilanza e sicurezza aziendale di Acciaierie d'Italia'' Mome ...