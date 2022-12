Daniela nasce con un tumore inoperabile | salvata dal pediatra con una terapia di 40 anni fa

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è una bambina di tre, nata con un. Ma fortunatamente per lei e la sua famiglia, sulla sua strada è giunto l'aiuto di unspagnolo che in solo tre mesi è ...

ilmessaggero.it

Sì, perché oggiè viva . 'Non abbiamo mai perso la speranza', dicono i genitori a El Pais. 'Con quella probabilità puoi giusto vincere alla lotteria'. Ma i genitori non hanno desistito. 'Non ......che è servito a un pediatra spagnolo per curare un tumore inoperabile e salvare la vita a, ...con un tumore inoperabile, pediatra la salva: la diagnosi Quando Silvia, mamma della bambina, ... Nasce con un tumore inoperabile, pediatra salva Daniela in pochi mesi con una terapia di 40 anni fa Daniela è nata con tumore inoperabile, ma il pediatra è riuscita a salvarla. La piccola ora ha tre anni. Ma quando è uscita dalla sala parto, però, i medici ...Nella basilica di Santa Maria delle Stelle, uno dei templi più belli del barocco siciliano del Val di Noto, l'iniziativa di un gruppo di laici e sacerdoti per la conservazione e la tuitela del patrimo ...