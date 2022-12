Covid | cala l’occupazione di posti letto ma in 10 regioni reparti ancora sopra la soglia L’indice Rt scende allo 0 | 91 | il report settimanale Iss

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella settimana pre-natalizia continua aredi trasmissibilità-19. Secondo l’ultimodell’Istituto superiore di sanità, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è arrivato0,91 nel periodo 30 novembre-13 dicembre, contro lo 0,98 della settimana precedente. Il dato è quindi sotto laepidemica. Anche l’incidenza è in diminuzione: nell’ultima settimana (16-22 dicembre) sono stati registrati 233 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 296 della settimana precedente. Nonostante ci siano10condiin area non criticaladi allerta, il tasso di occupazione al livello nazionale risulta ...

IL GIORNO

Nello specifico, secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute del 22 dicembre, il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati diè sceso al 3,1% rispetto al 3,2% di ...Scende ancora l'indice di trasmissibilità del. L' Rt medio calcolato sui casi sintomatici si attesta a 0.91 - range 0,83 - 0,97 - nel ... I malati di Coronavirus in area criticaal 3.1% ... Covid, spiraglio di ottimismo: cala l'incidenza dei casi. E anche l'Rt scende a quota 0,91