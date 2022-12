Bianca Atzei dall' ospedale | un' infezione al nono mese | Giorni complicati con esiti in peggioramento

TGCOM

Flavio Briatore al GP di Monte - Carlo con tutte le sue ex AL NONO MESEesce dall'ospedale: 'Ho rischiato di partorire e fare trasfusioni' E FRATINI Elisabetta Gregoraci e Flavio ...a fine gravidanza: quando partorirà Noa Alexander: il primo figlio della coppiaè ormai alla fine della sua gravidanza, ma a complicare la situazione c'è stato il suo ... Bianca Atzei esce dall’ospedale: “Ho rischiato di partorire e fare trasfusioni” Bianca Atzei ricovero come sta oggi: dopo la paura sembra che tutto sia tornato al suo posto sia per la cantante che per il suo bambino ...Il video dall'ospedale: «Sto meglio, il mio bimbo sta bene. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander» ...