Ballando con le Stelle | Selvaggia critica il programma e aggiunge | “Isolata | mi hanno deluso tutti”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Da ormai un paio di settimane a questa parteLucarelli è un fiume in piena sucon lee fra le pagine delè un fiume in piena contro la giuria di: “Mortificante e meschino quello che mifatto” https://t.co/Mr1pbUoTE3 #ConLe— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 23, 2022 L'articolo proviene da Biccy.it.

E poco cambia se nella puntata del 23 dicembre li hanno fatti danzarei maestri dile Stelle, coinvolgendoli un poco di più. Alla luce di ciò viene da chiedersi se un simile ruolo ...Nicole Orlando ha parlato anche della sua esperienza nell'11edizione del programma televisivo "le stelle" di Rai Uno, dove si era classificata quinta in coppiail ballerino Stefano ...Dopo la sua eliminazione da Ballando con le Stelle, Paola Barale proprio non è riuscita a trattenersi e ha lanciato una serie di frecciatine. L'ultima arriva oggi, proprio nel giorno della finale.Quest’anno a Ballando con le stelle ne abbiamo viste di tutti i colori. Le liti fra giudici e concorrenti non sono mancate così come i colpi ...