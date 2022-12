Aggredisce e maltratta i genitori anziani per denaro | ne aveva bisogno per la droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Latina. Una vicenda triste e violenta allo stesso tempo. Un uomo di oltre 40 anni ha malmenato i suoi, ormai, per poter estorcere loro del. Ma i soldi non erano l’obiettivo finale della sua azione. Infatti, si è trattato di poca roba, il giusto per poter comprare una dose di stupefacente, del quale certamente l’uomo faceva abuso, arrivando a compiere tale gesto. Una chiamata improvvisa, due sere fa, ha rotto la quieta nel comando dei carabinieri: la segnalazione, infatti, parlava di aggressione in famiglia. Ecco come è andata. Aggressione a Tor Bella Monaca, madre e figlia colpite con delle martellate alla testa Nella notte di mercoledì scorso, 21 dicembre 2022, una pattuglia dei carabinieri di Prossedi (Latina), con l’ausilio anche dell’Arma di Sonnino, è intervenuta proprio nel piccolo centro lepino per ...