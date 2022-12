Ultime Notizie – Smart working | proroga fino al 31 marzo 2023 solo per i fragili

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I lavoratoripotranno lavorare in, sia nel pubblico che nel privato,al 31, ma l’emendamento alla manovraapprovato in commissione Bilancio della Camera “non cita i genitori di figli under 14. Un’occasione persa”. Così Riccarda Zezza, fondatrice di Lifeed, società di education technology che consente alle persone di trasferire tutti i propri talenti tra i propri diversi ruoli attraverso il self-coaching online. ”L’estensione del diritto al lavoro agile per genitori di figli under 14 sarebbe stata un’azione di governo apprezzabile, che poteva rompere uno schema precostituito. Abbiamo bisogno di una spinta al cambiamento, parlare al mercato del lavoro che è cambiato e sta ancora cambiando a velocità mai viste prima ma a cui il ...

Sky Tg24

L'Inter riavrà Lautaro Martinez come campione, ma non arrivano solo buonedal Mondiale per i nerazzurri. Il prezzo ora è raddoppiato Il Mondiale ormai è concluso e ha ...riportato nelle...Mosca 'potrebbe fermare l'aggressione se volesse'. Lo ha affermato a Washington il presidente ucraino che ha definito la Russia uno 'stato terrorista' che deve essere ritenuto responsabile per la ... Guerra Ucraina Russia, news. Cnn: attesa la visita di Zelensky alla Casa Bianca Ma, purtroppo, non ha alimentato la speranza che sia alle viste un negoziato». Vediamo perché. Un’ultima svista, che riassume l’iter caotico di questa manovra: un emendamento del Pd, che stanzia 450 ...Non ha cambiato solo campionato e squadra, Assan Ceesay, ma pure modo di giocare. Dal 3-4-1-2 che lo vedeva scorrazzare sui campi della Serie A svizzera al campionato italiano, trapiantato nel 4-3-3..