Tragedia Maurizio Mattioli | tragico incidente e il lutto tremendo | un dramma senza fine

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 dicembre 2022), amato attore italiano, ha parlato di unche lo ha colpito e che ha superato con fatica dopo tanti anni. L’attore ha raccontato il suo, parlando anche di un terribile episodio accaduto quando era molto giovane. Di recentenon è apparso molto sulle scene, ma non c’è da stupirsi: l’attore non ama particolarmente apparire e far parlare di sé, e si limita a fare il suo lavoro nel migliore dei modi. Nonostante la sua riservatezza è una persona molto seguita e amata. Oggi, a 71 anni, l’attore fa una vita molto privata e raramente appare in televisione. L’ultimo film in cui è apparso è stato Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina, del 2020, in cui si cercava di stizzare la ...