INAF di Catania | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeIII. Per questa Posizione é previsto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato. Bando diL'- Osservatorio astrofisico dibandiscepubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di- III, con contratto di lavoro tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno dal titolo «Sviluppo di moduli software per CTAO relativi al monitoring logging e alarm system» da usufruirsi presso l'Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di ...