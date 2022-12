Fallout 1 | 2 e Tactics sono ora gratis su Epic Store!

Multiplayer.it

Oltre ai primi due capitoli, sviluppati da Interplay e in visuale isometrica, lo store Epic Games ha aggiunto anche, lo spin - off tattico ambientato nell'universo del franchise. Per ...Chi invece vorrà fare un tuffo nel passato potrà sempre recuperare tutti gli altri episodi canonici della serie e spin - off come: New Vegas e. Sviluppatore: Bethesda Game ... Epic Games Store: Fallout 1, 2 e Tactics sono i giochi gratis di oggi ... Fallout, Fallout 2, and Fallout Tactics are now free to claim through the usual Epic Games Store promotion page (opens in new tab). You'll have 24 hours to claim them, from now un ...Il negozio digitale di Epic ci invita a ripercorrere la storia di Fallout scaricando gratis i capitoli originari della serie GDR ...