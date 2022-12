Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Odermatt saldamente in testa | +271 su Kilde

OA Sport

... e la trasferta di Lecce del 4 gennaio sarà un bel banco di prova per la squadra che è quarta ine attesa da due mesi di fuoco tra campionato, Conference League eItalia. La cronaca ...Lamezia Terme - Prima storica finale regionale diItalia per la Promosport. E' la terza squadra lametina, dopo Vigor Lamezia e Sambiase, a ... che rispecchia fedelmente ladel ... Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023: Sofia Goggia seconda a -105 da Mikaela Shiffrin Daniel Yule ha vinto lo slalom notturno della Coppa del Mondo di sci, nel consueto appuntamento pre-natalizio di Madonna di Campiglio. Lo svizzero si assicura così la prima vittoria stagionale, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...