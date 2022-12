Uomini e Donne | Chiara Rabbi sta frequentando Deddy di Amici? Lo scoop

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lei è, 25enne romana ex corteggiatrice die da qualche mese ex fidanzata del tronista Davide Donadei, e lui è un volto molto noto al grande pubblico, sia per la sua partecipazione ad20, sia ovviamente per le sue canzoni. Non è chiaro né come i due si siano conosciuti, né com’è iniziata la loro frequentazione che potrebbe essere più di una semplicezia.gossip, c’è del tenero tradi? Mentre nella Casa del GF Vip 7 Davide Donadei ha cominciato la sua avventura non nel migliore dei modi, visto che è completamente assente nelle dinamiche del reality show, la sua ex...