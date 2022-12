Manovra | un anno in più per stabilizzare precari sanità

RaiNews

... componente Pd della Commissione Affari Sociali, commenta in una nota la norma inserita in. ... secondo quanto si apprende, la proroga di undella possibilità di ricevere le ricette mediche ...... come ricorda il giornalista: "Lo abbiamo fatto già nel 2011 con Mario Monti e lo ripeteremo quest'con Giorgia Meloni, mercoledì 21 dicembre". Mentre nella maggioranza è scontro sulla... Manovra giovedì in Aula alla Camera, venerdì il voto di fiducia. Non c'è scudo per i reati tributari - Milleproroghe: arriva proroga di 1 anno per ricette digitali - Milleproroghe: arriva proroga di 1 anno per ricette digitali Via libera alla legge di bilancio dalla Commissione bilancio della Camera che ha affidato ai relatori Silvana Comaroli (Lega), Roberto Pella (FI) e Paolo Trancassini (FdI) di riferire all’Aula già ...Si è concluso la scorsa notte l'esame di tutti gli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio. Dopo gli emendamenti del governo, ieri sono stati approvati anche quelli dei relatori, le proposte ...