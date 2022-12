Malore improvviso | Gianluca morto a 50 anni davanti alla moglie infermiera dopo colpi di tosse

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dramma in Veneto.Camillo èper unin casa e ha lasciato tutti sotto choc. In primis sua, che ha purtroppo assistitoscena agghiacciante. La donna tra l’altro lavora comee quindi conosceva molto bene le procedure da mettere in pratica per provare a salvare l’uomo. Ma nonostante tutti i suoi sforzi, il 50enne non ce l’ha fatta a sopravvivere e se n’è andato per sempre da un momento all’altro per un malessere inaspettato e devastante.Camillo èper questoall’interno della sua casa a Martellago, in provincia di Venezia. La dinamica è alquanto sconcertante, infatti secondo quanto è stato possibile ricostruire grazie sicuramente anche ...