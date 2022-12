Lecce | si anticipa il riscatto di Falcone | le cifre

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel mercato di gennaio ilpotrebbere ildel portieredalla Sampdoria Nel mercato di gennaio ilpotrebbere ildel portieredalla Sampdoria. Le prestazioni del portiere hanno convinto i giallorossi a puntare su di lui e dunque a chiudere ilprima di giugno. Ilverserebbe nelle casse dei blucerchiati 3 milioni di euro. Cifra importante per la Sampdoria vista la situazione economica in cui versa il club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

quotidianodipuglia.it

Un cammino che ha consentito alla realtà che riunisce Porto Cesareo, Nardò e la provincia di, ...ci ha designato quale area marina protetta capofila di ben sette aree marine protette -...... appena lanciata, nel suo terzo progetto immobiliare a Caprarica di, nel Salento. Il ... viene sempre individuato un compratore finale cheuna caparra. Inoltre, nel caso di rinuncia all'... «Hjulmand Resta qui a Lecce». Il tecnico Baroni anticipa le strategie di mercato dei giallorossi Calciomercato Sampdoria: il Lecce potrebbe riscattare Falcone già a gennaio. Quanto incasserebbero i blucerchiati Sta per delinearsi il futuro di Wladimiro Falcone. Il portiere classe ’95 potrebbe ess ...Quasi 400 lavoratori salentini appartenenti a 8 aziende del Tac hanno diritto a ricevere la Cassa integrazione che - per il periodo febbraio-maggio 2020 - l'Inps di Casarano e, per ...