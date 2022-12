La Stazione Iss è stata sfiorata da un detrito spaziale russo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LaIss ècostretta ad una manovra imprevista di evitamento per la presenza di un. Scopriamo i dettagli. Nasa: rinviata la passeggiatadegli astronauti Frank Rubio e Josh Cassada Rinviata anche la passeggiatadegli astronauti della Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di undello stadio superiore Fregat-SB di un razzo. L’agenziaamericana rende noto che al momento non c’è alcun pericolo per l’equipaggio a bordo.Iss: i dettagli della manovra Per la manovra verranno usati i propulsori della navetta russa Progress 81 ancorata alla Iss. L’accensione, iniziata alle 14:42 ora italiana, ha permesso di ...

Hardware Upgrade

... che sta costringendo laspaziale internazionale () a compiere una manovra di evitamento. Al momento non c'è alcun pericolo per l'equipaggio a bordo. Lo rende noto l'agenzia spaziale ...Nuovo contrattempo per laSpaziale Internazionale () . Dopo la perdita di liquido refrigerante dalla Soyuz , l'ha dovuto rinviare la passeggiata spaziale degli astronauti Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa ... Stazione Spaziale Internazionale: Roscosmos potrebbe inviare una Soyuz vuota per sostituire MS-22 Serio imprevisto in orbita. Rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di un detrito dello stadio superiore Fregat-SB ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...