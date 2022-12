Il Napoli è la migliore squadra del 2022 | I numeri record di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildiè ladel. Gli azzurri hanno certificato il primato in serie A e nel girone di Champions League. L’amichevole con il Lille, la exdi Osimhen, chiude un anno da ricordare allo stadio Maradona. L’anno in cui ilha riconquistato il posto in Champions – purtroppo sottovalutato da una parte della tifoseria, arrivata a contestaree gli azzurri prima della partita col Sassuolo – ed è poi balzato al comando del campionato, chiudendo la prima parte del torneo con un vantaggio di 8 punti.DELIlsi conferma ladel ...