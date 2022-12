Il bonus 18enni è una idiozia | semplice marchetta agli editori

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:20 Manovra, tutti i giornali insistono sullo stop dello scudoevasori. Per una volta Forza Italia aveva fatto una proposta giusta. Ovviamente Pd e 5Stelle esultano… 01:55App18, soldi pubblici buttati che il governo non è riuscito ad abolire. 05:28 Scuola, sullo stop dei cellulari in classe Gramellini non nasconde la sua aria di superiorità nei confronti del governo. 06:29 Travo se la prende coi giornalisti di destra: “Sono servi”. 07:01 Pnrr, arrivano miliardi entro marzo. Ma che cosa ci faremo?! 07:44 La commozione di Meloni al ghetto ma Gad Lerner non ci sta. Alla sinistra non gli basta mai, come scrive bene Andrea Indini sul Giornale. 08:43 ...