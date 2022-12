Fonseca | « Il Napoli è la dimostrazione di una strategia intelligente»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Paulo, ex allenatore della Roma e ora al Lille, nelle prossime ore affronterà in amichevole il. Si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport, partendo dalla finale del Mondiale. Queste le parole di, allenatore del Lille: «Una delle più belle della storia, credo. Quante emozioni. Quanti colpi di scena». Poi sulche affronterà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona: «Sta andando fortissimo. Sia in Serie A che in Champions. È ladi una. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono. Vincerà lo Scudetto? Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata». Sulla proposta del Lille: «Ho accettato questa proposta perché mi hanno affidato un progetto ...

Corriere dello Sport

