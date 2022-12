Basta poco per un look di impatto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un tocco tartan per Kate Middleton. Per la piantumazione di un albero in onore della regina Elisabetta all’abbazia di Westminster, la principessa del Galles ha “riciclato” un cappotto tartan che aveva già indossato l’anno scorso per il centenario della Royal British Legion. “Riciclato”, naturalmente, si fa per dire dato che – come tutti – la Middleton utilizza gli stessi, magari a distanza di tempo. Stavolta ha optato per un soprabito di lana Holland Cooper da oltre 700 sterline nei colori blu e verde. Una scelta non nuova, dato che nei suoi dieci anni da royal ha scelto spesso questo pattern classico. Leggi anche › Il royaldel giorno. Kate Middleton in jeans e Superga nella tradizionale cartolina di Natale ...