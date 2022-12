Anche in Germania temono un monopolio Berlusconi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Orai tedeschiil conflitto d’interessi diDomani, di Lisa Di Giuseppe, pag. 3 Con un ritardo di appena trent’anni rispetto all’Italia, inrischia di sbarcare il potere mediatico di Silvio. La mediaholding Mfe, controllante di Mediaset, ha infatti pianificato di ampliare la propria quota all’interno di ProsiebenSat.1, uno dei principali gruppi televisivi privati in, di cui detiene una parte delle azioni fin dal 2019. L’intenzione di Mfe è quella di arrivare dal 22,7 per cento attuale al 29,9: dal 30 per cento scatta l’obbligo di offerta pubblica d’acquisto, ma già con i129,01 per cento che il gruppo milanese, che è già azionista di maggioranza, si è assicurato a inizio novembre può facilmente raggiungere la maggioranza alla prossima ...

Milano Finanza

... seguono Olanda (72%), Bulgaria (65%), Austria (61%),(59%) e Ungheria (53%). Come ... a livello di telecomunicazioni, dalle infrastrutture cinesi (come successo di recenteper il gas ...Si spenderà meno in(2,8 milioni di dollari) e in Francia (2,5 milioni). Sono cifre ... Inoltre,a questo livello, il potenziale dei dati è ancora in larga parte non sfruttato . All'... Gas, l'Europa trova l'intesa sul tetto con l'ok della Germania ... Il Ministro Lauterbach presenta il suo piano per affrontare il problema della carenza di farmaci in Germania. Ed è un problema grave.L’anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci anche per il settore automotive. Quali sono stati i modelli più cercati dagli italiani in rete A rispondere ci ha ...