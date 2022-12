Weinstein colpevole di stupro e aggressione sessuale a Los Angeles | rischia altri 24 anni di carcere

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il magnate del cinema caduto in disgrazia Harveyè stato dichiaratodie violenzacontro una delle quattro donne che è stato accusato di aver aggredito a Los. L’ex produttore, che secondo i pubblici ministeri ha usato la sua influenza a Hollywood per attirare le donne in “riunioni private” e aggredirle, è stato ritenutodi tre delle sette accuse contro di lui: riguardano unoe due aggressioni sessuali.sta già scontando 23di prigione dopo essere stato condannato a New York. Le tre accuse per cui è scattata la condanna erano tutte legate a una delle sue accusatrici, una modella e attrice che ha testimoniato di essere stata aggredita dal magnate del cinema in ...

Adnkronos

