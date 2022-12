Agenzia ANSA

Ci sono però associazioni convinte che ilalla "carriera alias", come sostegno ai ragazzi che si confrontano con i problemi derivanti dall'identità di genere, sia un gravissimo errore. Pro ...Nel maxi emendamento,anche alla maggiorazione dell'Assegno unico per le famiglie con quattro figli o più, e l'aumento all'80% del Congedo parentale. Per i mutui ipotecari fino a 200.000 ... Via libera Ue a 23 mld di aiuti a imprese italiane - Economia Sono finora 189 gli istituti superiori e 41 le università ad aver attivato in Italia la cosiddetta “carriera alias”, il patto di riservatezza che, grazie a un regolamento di istituto, permette agli st ...Via libera all’acquisto della sede Sispi, alla definizione della nuova Governance, e allo sblocco dell’iter per le assunzioni previste dal piano dei fabbisogni, circa 15 unità, già a partire da gennai ...