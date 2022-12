Tetto Prezzo Gas | cos’è | come funziona e quando parte il Price Cap

(Di martedì 20 dicembre 2022)Gas: i paesi Ue hanno trovato un accordo. Il cosiddettoCap, cioè ilmassimo aldel gas naturale è stato fissato a quota 180 euro al megawattora: lo strumento entrerà in azioneil costo della materia prima si attesterà in una certa misura oltre questa cifra per diversi giorni. Una panoramica veloce sul tema.Gas:ilCap Ue,Gas: dopo mesi e mesi di trattative i paesi Ue hanno trovato un accordo sul cosiddettoCap, cioè ilaldel gas (ma anche del Gnl) acquistato da paesi ...

Adnkronos

Focus anche suldel gas , dopo l'accordo raggiunto in Ue per ilmassimo a 180 euro per megawattora. Il benchmark olandese, riferimento europeo, segna 102 euro, con quotazione in calo. ..." L'accordo raggiunto in Europa sulaldel gas è una grande vittoria italiana , costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l'ha istruita - ... Tetto Ue a prezzo gas, Russia: "Inaccettabile, reagiremo" "È la vittoria dell'Italia", ha esultato Giorgia Meloni. Mentre per Mosca "è un accordo inaccettabile che crea distorsione nel mercato, reagiremo" ...