Tabellino Sampdoria-Dinamo Dresda 2-2 | marcatori amichevole invernale 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ildi2-2. L’con i tedeschi non sorride alla squadra di Stankovic che si fa pareggiare nei minuti finali. 2-2 grazie ai gol di Trimboli (5?) e Montevago (66?) per i blucerchiati. Per i tedeschi invece, gol di Meier (69?) e di Oehmichen (80?). Ecco ildel match IlReti: p.t. 5? Trimboli; s.t. 21? Montevago, 24? Batista Meier, 36? Oehmichen.(3-4-2-1): Ravaglia; Bereszynski (1? s.t. Murillo), Ferrari (1? s.t. Colley), Villa (1? s.t. Amione); Malagrida (1? s.t. Léris), Villar (1? s.t. Vieira), Yepes (1? s.t. Rincón), Murru (1? s.t. Augello); Trimboli (1? s.t. Gabbiadini), Djuricic (16? s.t. Paoletti), Montevago.A disposizione: Tantalocchi, Caputo, Savio.Allenatore: ...

in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ](ITA): Ravaglia N. (Portiere), Bereszynski B., Djuricic F., Ferrari A., Malagrida L., Montevago D., Murru N., Trimboli S., Villa L., Villar ...