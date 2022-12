Stem e lezioni private | la matematica la più richiesta

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) Letue.it ha quasi 6 milioni di utenti distribuiti in tutto il mondo, 3,5 milioni solo in Europa, di questi gli iscritti in Italia sono il 10,5%. Letue.it è la piattaforma gratuita on line dove si incontrano gli studenti e i docenti per concordare le. Le analisi dell’hub dicono che laè la materia piùdagli studenti italiani, quasi il 50%, rispetto all’inglese che rappresenta il 37,16% delle richieste seguita dall’italiano con il 13,23%. Secondo una ricerca del World Economic Forum, più di sei mestieri del futuro su dieci saranno completamente diversi da quelli tradizionali che conosciamo oggi, e richiederanno specifiche competenze scientifiche. Tuttavia, siamo ancora indietro, le materie cosiddette Stem (Science, Technology, ...