Spid e Carta di identità elettronica | che differenza c' è

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il sottosegretario Butti vuole promuovere la seconda come unicadigitale, gestita dallo Stato, mandando in pensione il Sistema pubblico didigitale

TGCOM

L'accesso ai servizi del portale è possibile, in questa fase, tramite autenticazione con. Successivamente sarà possibile accedere anche tramite Cie (d'identità elettronica) e Cns (...La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale () o in alternativa lad'identità ... Lo Spid va in pensione Il governo punta sulla carta d'identità elettronica Lo Spid potrebbe essere eliminato dal governo attuale e integrato nella nuova carta d'identità elettronica: tutte le info.Tutto è nato da una dichiarazione di sabato scorso dello stesso Butti: dobbiamo cominciare a spegnere lo Spid e avere la carta d'identità elettronica come unica identità digitale. Da qui è nato un ...