INVIATO AD ALBUFEIRA - Un lungo applauso ha introdotto Giniin campo per l'allenamento di oggi. Tutti i compagni di squadra presenti allo stadio Municipal di Albufeira e lo staff di Mourinho hanno voluto dare il bentornato all'olandese che oggi ha ...Georginioè tornato ad allenarsi in gruppo. La notizia che la, Mourinho e tutti i tifosi stavano aspettando ormai da mesi è finalmente arrivata. L'olandese è stato accolto da un lungo applauso ... Roma, Wijnaldum sorride: primo allenamento in gruppo | Serie A ALBUFEIRA Quinto giorno di ritiro per la Roma in Algarve. Dopo la vittoria nel secondo test amichevole contro il Casa Pia, oggi Mourinho ha aperto la seduta. Per i titolari che sono scesi in ...La Roma ritrova l'olandese dopo il grave infortunio della scorsa estate. Il centrocampista oggi ha partecipato alla seduta all'Estadio Municipal ...